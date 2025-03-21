التنسيقية في أسبوع.. جلسة نقاشية حول "قانون العمل" .. وإدانة العدوان الإسرائيلي على غزة

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددًا من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الماضي، حيث شارك وفد من التنسيقية في اجتماع مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة خطة عمل تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة و التنسيقية، والتي تهدف إلى تعزيز دور الشباب في العمل العام، وتوفير مساحات للحوار والتفاعل بين الشباب والمسؤولين.

كما شارك وفد من التنسيقية في مائدة نقاشية حوار قضايا التنمية بمؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وقدموا العديد من المداخلات و الأطروحات حول قضايا التنمية.

كما عقدت التنسيقية جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة أكس بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".

وخلال الأسبوع، أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء من المدنيين، بينهم أطفال، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية، ويشكل هذا القصف الوحشي خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي جاء ثمرةً لجهود مضنية بذلتها مصر العربية مع الوسطاء من قطر والولايات المتحدة الأمريكية.



كما شاركت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، في منتدى باكو العالمي الثاني عشر الذي انعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، تحت شعار "إعادة التفكير في النظام العالمي: تحويل التحديات إلى فرص".



وخلال الأسبوع ذاته، تقدمت التنسيقية بخالص التهنئة لسيدات وفتيات مصر العظيمات، بمناسبة يوم المرأة المصرية، مؤكدا أن يوم المرأة المصرية يمثل مناسبة عظيمة للاحتفاء بنضال السيدات والفتيات المصريات وعطائهن المستمر في بناء الوطن ودعم استقراره ونهضته، وتظل المرأة المصرية دائمًا في طليعة الصفوف، شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، ومثالًا يحتذى به في التضحية والعمل، بدءًا من دورها الوطني في الدفاع عن قضايا الوطن.



كما هنأت التنسيقية، الشعب المصري العظيم بذكرى يوم الشهيد، الذي يُجسد أعظم معاني التضحية والفداء في سبيل الوطن.

