نائب وزير الصحة يجرى زيارة ميدانية لعددٍ من المستشفيات ومنشآت الرعاية بأسيوط|صور

أجرى الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، زيارة لمحافظة أسيوط، تفقد خلالها عدداً من المستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الدكتور عمرو قنديل، استهل زيارته بالمرور على مستشفى الغنايم المركزي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ واطمئن على توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات، كما تفقد العيادات الخارجية ومركز العقر وقسم الأشعة وبنك الدم ووحدة الغسيل الكلوي، والأقسام الداخلية وغرف العمليات والرعاية المركزة بالمستشفى واطمأن على انتظام العمل داخل المستشفى.

وأضاف أن نائب الوزير توجه إلى وحدة طب أسرة العزايزة التابعة لإدارة الغنايم الصحية، حيث تفقد عيادة الاستقبال والطوارئ وعيادات الأطفال وطب الأسرة، و اطمأن على توافر الأدوية و الأمصال والمستلزمات، وتفقد أعمال المبادرات الصحية وراجع ألية متابعة الحالات الإيجابية، كما تفقد الصيدلية، والمعمل وتأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات واطلع على نتائج عينات فحص المياه وأعمال مكتب الصحة وتحقيق المستهدف من التطعيمات، حيث أشاد بأداء الفريق الطبي وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن جولة الدكتور عمرو قنديل تضمنت المركز الطبي بالغنايم التابع لإدارة الغنايم الصحية حيث اطلع على الإجراءات الوقائية وانتظام منظومة التطعيمات ونتائج فحص عينات المياه وعيادات طب الأسرة والأطفال وتنظيم الأسرة وتفقد المعمل وتأكد من توافر المستلزمات بمعمل الدم ومعمل المتوطنة ونتائج فحص الهيموجلوبين، وراجع آلية متابعة الأطفال والأمهات وانتظام أعمال المبادرات وكما تفقد عيادة تنظيم الأسرة وأوصى باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، وأثنى على أداء الفريق الطبي بالمركز.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير توجه إلى مستشفى أبوتيج النموذجي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية للأطفال والباطنة بالمستشفى وتفقد العيادات الخارجية والصيدلية وقسم الأشعة والرعاية المركزة ورعاية الأطفال المبتسرين والمعمل وبنك الدم واستمع إلى عدد من المواطنين الذين أشادوا بالخدمات الطبية المقدمة فذ المستشفى حيث توجه نائب الوزير بالشكر والتقدير للفريق الطبي في المستشفى مؤكدا ضرورة الحفاظ على مستوى الخدمة الطبية والعمل على رضاء المنتفعين وتوفير سبل الراحة لهم.

وتابع «عبدالغفار» إن نائب الوزير زار مستشفى صدر أسيوط -ليلا~ حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ وغرفة الإنعاش الرئوي وقسم الأشعة والمعمل والرعاية المركزة والرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة وقسم الصدر، واستمع إلى عدد من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة حيث أشاد الدكتور عمرو قنديل بأداء الفريق الطبي ووجه بصرف مكافأة لهم.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الدكتور عمرو قنديل، توجه إلى مستشفى أسيوط العام حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ وغرفة الإنعاش الرئوي وغرفة المعقورين والمعمل وقسم الأشعة والعيادات الخارجية والأقسام الداخلية بالمستشفى وصيدلية الطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي وغرف العمليات ووحدة قسطرة القلب، وأوصى بالتيسير على المواطنين وتذليل العقبات والعمل على رضاهم.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير عقد اجتماعًا في ختام جولته، بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور محمد زين الدين مدير مديرية الشئون الصحية بأسيوط، ولفيف من قيادات الوزارة والمديرية والإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية.

واطلع على تقرير مفصل عن الأداء الفني للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، حيث أشاد بأداء الفرق الطبية فذ إدارة مستشفيات (صدر أسيوط وأبوتيج النموذجي وفريق صحة البيئة بالمديرية وفريق مراقبة الأغذية بالقوصية) وأوصى بمكافأة شهر لهم ومكافأة أسبوعين لمدير المتوطنة بادارة شرق أسيوط، كما، وجه بتوقيع الجزاء على المقصرين، وخصم شهر لكل من رئيس قسم الأشعة ورئيس قسم رعاية القلب بمستشفى أسيوط العام، كما أوصى بمهلة 45 يوم لتلافي السلبيات وإعادة تقييم منشآت الرعاية الأولية.

وقال «عبدالغفار» إن نائب الوزير أكد على تنفيذ توصيات الاجتماع وتلافي السلبيات التي تم عرضها والإشراف والمتابعة المستمرة على تقديم الخدمات الطبية، مؤكدا حرص الوزارة على تيسير الخدمات الصحية والتواصل مع المواطنين وتذليل والاستماع إلى آرائهم وتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية.

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