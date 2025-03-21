الإسماعيلية تستعد لاستقبال عيد الفطر بمبادرات خدمية ومجتمعية

تواصل محافظة الإسماعيلية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تنفيذ عدة مبادرات تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وتشمل هذه الجهود إطلاق مبادرة “عيدك عيدنا”، التي تنظمها مديرية التموين والتجارة الداخلية، لتوفير مستلزمات العيد من كحك وحلوى وملابس بتخفيضات مميزة، مما يخفف الأعباء عن الأسر الإسماعيلية.



وفي إطار الحرص على الارتقاء بالمظهر الحضاري، وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بإطلاق مبادرة “الإسماعيلية بتعيِّد”، والتي تستهدف رفع مستوى النظافة في جميع شوارع وأحياء المحافظة. تأتي هذه المبادرة امتدادًا لمبادرة “الإسماعيلية تستاهل”، التي أطلقت العام الماضي وحققت نجاحًا كبيرًا بمشاركة مختلف الجهات والمواطنين. ودعا المحافظ الجميع، من أفراد ومؤسسات، إلى الانضمام لهذه الحملة والعمل جنبًا إلى جنب مع الوحدات المحلية للحفاظ على نظافة المدينة.

كما أكدت مديرية الأوقاف جاهزيتها لاستقبال المصلين خلال العيد، حيث تم تجهيز 99 ساحة في مختلف مراكز ومدن المحافظة لأداء صلاة عيد الفطر، في أجواء تتسم بالتنظيم والراحة للمواطنين.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن هذه المبادرات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة في المحافظة، مؤكدًا أن التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع هو مفتاح النجاح في تقديم خدمات متميزة تليق بالمواطن الإسماعيلي.