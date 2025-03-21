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الجمعة 21 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الخضروات والفاكهة الجمعة 21 مارس 2025

سعر الخضروات
سعر الخضروات
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ثبت سعر الخضروات والفاكهة في نهاية تعاملات اليوم الجمعة داخل سوق العبور للجملة، ليسجل كيلو البصل الأبيض 11 جنيها و البصل الأحمر نحو 20 جنيها و كيلو الطماطم 5 جنيهات و الكوسة بـ 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو البطاطس نحو 7.8 جنيها  و الجزر بنحو 5 جنيهات و الفاصوليا بـ 18 جنيهات، و سعر كيلو الباذنجان البلدي نحو 7 جنيهات والباذنجان الرومي نحو 8 جنيهات.

وصل سعر كيلو الباذنجان الأبيض نحو 13 جنيه والفلفل الرومي نحو 17 جنيهات والفلفل الحامي البلدي بـ 25 جنيه و الفلفل ألوان بـ 40 جنيه و الملوخية 18 جنيها والخيار البلدي نحو 8 جنيهات للكيلو و البسلة بـ 11 جنيه.

فيما سجل سعر كيلو السبانخ بـ 9 جنيها و القلقاس نحو 15 جنيها و البطاطا نحو  9.5 جنيها للكيلو والثوم نحو 19 جنيها و اللفت نحو  6 جنيهات وكيلو البنجر نحو 8 جنيهات والورق العنب البناتي 50 جنيها للكيلو و الكرنب نحو 5 جنيهات للواحدة و البروكلي بـ12 جنيها للواحدة  والقرنبيط بـ 5.5 جنيها.

وعلى جانب آخر بلغ سعر كيلو الفاكهة منها كيلو البرتقال البلدي نحو 15 جنيها و السكري نحو 15 جنيها وأبو سرة بـ20 جنيها و النارنج بـ7 جنيهات و اليوسفي بـ35 جنيها للكيلو و الكيمو كوات بـ25 جنيها و الجريب فروت بـ16 جنيها و الليمون  البلدي بـ 60 جنيها للكيلو والليمون الأضاليا بـ 18 جنيها.

وسجل سعر كيلو العنب الأسود أو الأصفر المستورد بـ 120 جنيها والتفاح الأمريكي الإيطالي بـ 100 جنيها و التفاح الجولدن بـ80 جنيها.

وبلغ سعر كيلو التفاح السوري اللبناني بـ80 جنيها والبلح الرملي بـ 18 جنيها و البلح السيوي بـ 70 جنيها للكيلو والبلح الثلاجة بـ 18 جنيها و الجوافة بـ20 جنيها و الرومان بـ 50 جنيها و الفرواولة بـ 30 جنيها.

  

سعر الخضروات في سوق العبور سعر كيلو الفاكهة سعر كيلو البرتقال سعر كيلو البصل سعر كيلو البطاطس