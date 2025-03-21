ترامب يعلن انضمام أول مقاتلات من الجيل السادس للجيش الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن انضمام أول مقاتلات من الجيل السادس للجيش الأمريكي، بحسب ما ذكرت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وقال ترامب: "القوة الجوية ستمضي قدما مع تزويدها بأول مقاتلات من الجيل السادس. مقاتلات الجيل السادس ستعرف باسم إف – 47. مقاتلات الجيل السادس ستكون الأكثر فتكا. مقاتلات الجيل السادس تم تجربتها سرا لمدة 5 سنوات. مقاتلات الجيل السادس لديها قدرة كبيرة على المناورة. سيتم بناء أسطول حربي جديد خلال السنوات المقبلة. الولايات المتحدة ستكون لها اليد العليا في الجو."

وأضاف الرئيس الأمريكي: "مقاتلات الجيل السادس لديها قدرة كبيرة على المناورة والتخفي. مقاتلات الجيل السادس تمتاز بسرعة غير مسبوقة. مقاتلات إف 47 أفضل استثمار تاريخي في الصناعة الدفاعية. سلاح الجو منح عقد الطائرة المقاتلة إف 47 إلى بوينغ. مقاتلات إف 47 قادرة على حمل طائرات مسيرة."

وفيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية، قال ترامب: "الحرب بين أوكرانيا وروسيا يجب أن تتوقف."

وبشأن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أوضح الرئيس الأمريكي، أن: "حلف الناتو قوي ومتماسك لكن يجب الإنفاق بعدالة. الناتو لا يساوي شيئا من دون الولايات المتحدة."

وحول الصين، قال ترامب: "لا نريد خوض حرب مع الصين لكن نظل مستعدين لها. من الممكن مراجعة الرسوم الجمركية على الصين. سأتحدث مع الرئيس الصيني. سنتعامل مع الصين بالمثل."

وتابع الرئيس الأمريكي: "وزير الخارجية لديه صلاحية طرد الموظفين السيئين والقضاء لا يستطيع منع ذلك."