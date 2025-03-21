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الجمعة 21 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس هيئة الدواء يبحث تعزيز التعاون والاستثمار مع شركتين سعوديتين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا مع ممثلي شركتين للصناعات الدوائية بالسعودية، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك واستراتيجيات الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية.

شهد الاجتماع استعراض أنشطة شركة بدائل التابعة لصندوق الاستثمار السعودي باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الدوائية، إلى جانب استعراض تجاربها الناجحة في التصنيع والتوسع الاستثماري، كما تم مناقشة  خطط الشركة المستقبلية للاستثمار في السوق المصري والأسواق الإقليمية خلال السنوات الثلاث القادمة لتعزيز نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى دول المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز آليات التعاون في مجال تطوير منصات التصدير الدوائي، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي ودعم تنافسية الدواء المصري في الأسواق الدولية.

وفي هذا السياق تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر لضمان تيسير إجراءات الاستثمار وتعزيز الابتكار في قطاع الدواء، بما يتماشى مع أحدث المعايير التنظيمية والفنية، والتأكيد على ضرورة دعم الاستثمارات الدوائية البديلة والمستدامة، خصوصًا فيما يتعلق بمكافحة التدخين وتطوير بدائل خالية من التبغ، بما يسهم في تحقيق أهداف الصحة العامة وتعزيز جودة الحياة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لتعزيز التعاون مع الشركات الرائدة في القطاع، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الدوائي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة في مجال الصناعات الدوائية.

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التعاون والاستثمار التكامل الصناعي الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور محمد مصطفى الدواء المصري