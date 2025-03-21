تصفيات كأس العالم 2026.. منتخب الجزائر يضرب بوتسوانا بثلاثية

سحق منتخب الجزائر، مضيفه بوتسوانا بثلاثية مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب فرانسيستوون ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

تفوق منتخب الجزائر على بوتسوانا في أغلب دقائق المباراة، لينجح نجومه في هز شباك أصحاب الأرض 3 مرات.

مباراة بوتسوانا ضد الجزائر

أحرز أمين جويري الهدف الأول لمنتخب الجزائر في الدقيقة 44 برأسية متقنة، لينتهي الشوط الأول بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد الأمين عمورة الهدف الثاني في الدقيقة 52 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقلص منتخب بوتسوانا الفارق في الدقيقة 70 بهدف عن طريق تيبوجو كوبيلانج.

وعاد محمد الأمين عمورة مجددًا للتسجيل في الدقيقة 74، بعد تمريرة رائعة من يوسف البلايلي، ليفوز منتخب الجزائر على بوتسوانا بنتيجة 3-1.

بتلك النتيجة، استعاد منتخب الجزائر صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 12 نقطة، بينما ظل منتخب بوتسوانا في المركز الرابع وفي رصيده 6 نقاط.