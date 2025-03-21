ما هي الشروط التي تخل بوثيقة التأمين؟.. القانون يجيب

نظم قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، في الفصل الثاني منه نشاط التأمين، فحدد الشروط التي تخل بوثيقة التأمين.

إذ نصت المادة (4) على أن يكون محلا للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين .

وفي ضوء المادة (5): يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين أي الشروط الآتية: