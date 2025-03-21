«الصحة» تُعلن إنهاء القائمة الأولى للجراحات السرطانية بمستشفى علاج الأورام بسمالوط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنهاء القائمة الأولى للجراحات السرطانية، داخل مستشفى علاج الأورام بسمالوط، بمحافظة أسيوط، ويأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة لإنهاء قوائم الانتظار على مستوى المحافظات، حرصا على تخفيف من معاناة المرضى.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القائمة الأولى بمستشفى علاج الأورام بسمالوط تضمنت 5 عمليات للأورام الجراحية، بينها 3 سيدات تتراوح أعمارهن بين 28 و30 و45 عامًا، حيث تم استئصال ورم متكيس بالبنكرياس أسفل المعدة ومتشابك مع الشرايين المغذية للقولون للسيدة الأولى، فيما تم استئصال ورم بالظهر للسيدة الثانية، واستئصال ورم من البلعلوم من الحالة الثالثة، وجميعهن تحسنت حالتهن، فيما تم استئصال ورم كبير بالفص الأيمن بالغدة الدرقية لمريض 66 عامًا، واستئصال ورم سرطاني بالفخذ لحالة عمرها 38 عامًا.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن العمليات الجراحية الخمس، تحت إشراف الدكتور مدحت منير سليمان رئيس قسم الأورام بالمستشفى واستشاري جراحة الأورام، والدكتورة دينا هاني، والدكتور مينا جاد استشاريي جراحة الأورام، والدكتور حسام حسن.



وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجه بضرورة توفير كافة الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان استدامة منظومة العمليات الجراحية وإنهاء قوائم الانتظار، بما يساعد الجراحين على أداء مهامهم، موجهًا الشكر والتقدير للفريق الجراحي.

يُذكر أن قيمة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، ارتفعت بنحو 3 مليارات جنيه، بدايةً من مارس حتى يونيو 2025، لسرعة الإنتهاء من قوائم الانتظار، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، في هذا الشأن.