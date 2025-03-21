ترامب: التعليم ملف حيوي وحكومات الولايات ستهتم بالطلاب بشكل أفضل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن التعليم يعد ملفًا حيويًا، مما يجعل حكومات الولايات تولي له اهتمامًا أفضل، حسيما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها.



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقع أمس الخميس أمرا تنفيذيا يرمي إلى إغلاق وزارة التعليم، وهو هدف يسعى إليه اليمين الأميركي منذ عقود، معترضا على التدخل الفيدرالي في النظام التعليمي الذي تديره كل ولاية على حدة.

وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض التي حضرها مشرعون جمهوريون ومجموعة من تلاميذ المدارس "سنغلقها بأسرع وقت ممكن. فهي لا تفيدنا"، مضيفا سنعيد التعليم إلى الولايات حيث ينبغي أن يكون".

وتعد هذه الخطوة الأكثر تطرفا حتى الآن في عملية الإصلاح الحكومي التي يُجريها ترامب بمساعدة الملياردير إيلون ماسك الذي يدير وزارة الكفاءة الحكومية.

لكن البيت الأبيض كان قد ذكر في وقت سابق أن وزارة التعليم من المرجح أن تبقى للتعامل مع "وظائف حيوية" مثل إعطاء القروض للطلاب والمنح لذوي الدخل المنخفض.