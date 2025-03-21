عصام يونس: فشل مخطط التهجير بفعل صمود الفلسطينيين والموقف الثابت والصلب لمصر

قال «عصام يونس»، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، رداً على سؤال

حول استكمال الاحتلال الإسرائيلي للحرب في غزة وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مستشهداً بمقولة ألبرت آينشتاين: "إن الغباء هو تكرار فعل الشيء مرتين متوقعا نتائج مختلفة".



وأشار إلى أن العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال على قطاع غزة هو استمرار لحرب الإبادة الجماعية المتواصل على الشعب الفلسطيني في ظل إغلاق كافة معابر القطاع تماماً منذ حوالي ٣ اسابيع حيث أنها تستخدم التجويع كسياسة رسمية، كما تمنع وصول المواد الإغاثية والأدوية تماماً بحق المدنيين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي.



وأكد «يونس»، في تصريح خاص لــ " البوابة نيوز" ، علي أنه

يواصل قتل المدنيين من الاطفال والنساء وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها وتدمير المدمر في القطاع من بنى تحتية ومستشفيات اجبار السكان على النزوح، مشدداً على أن ما فشل نتنياهو في تحقيقه خلال ١٥ شهر يحاول أن يحققه الآن اي انه يحاول تأبيد الحرب والحفاظ على حكومته اليمينية المتطرفة، أفشل المفاوضات التي تجري للوصول لوقف اطلاق النار ورفض الإلتزام بما تم الاتفاق عليه بالبدء في المرحلة الثانية من الاتفاق .

وأوضح «عصام يونس»، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ورئيس مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن تسعى حكومة المتطرفين العنصريين علي مواصلة تهجير الفلسطينيين من القطاع وذلك من خلال جعل القطاع غير قابل للحياة وفي طل عملية التقتيل والتدمير الشاملة والممنهجة، مشدداً على أن يجري كل ذلك بغطاء وضوء أخضر امريكي وصمت من قبل المجتمع الدولي في إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية والتي تعد أم الجرائم التي تستوجب ليس فقط وقفها فورا وإنما ملاحقة من امر بها وينفذها، مضيفاً بأن فشل مخطط التهجير بفعل صمود الفلسطينيين والموقف الثابت والصلب لمصر.