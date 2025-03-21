هل يمكن لمرضى دعامات القلب الصيام؟.. حسام موافي يوضح

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن المرضى الذين خضعوا لتركيب دعامات بالقلب يمكنهم الصيام، حيث إن الدعامات لا تُبطل الصيام ولا تؤثر عليه.



وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» على قناة صدى البلد، أن هناك بعض المرضى الذين يعتمدون على أدوية معينة يجب تناولها على فترات محددة خلال اليوم، مما قد يستدعي الإفطار، مشددًا على ضرورة استشارة الطبيب المختص لتحديد مدى تأثير الصيام على الحالة الصحية لكل مريض.



وأشار حسام موافي، إلى تلقيه العديد من الاستفسارات من مرضى بأمراض خطيرة يرغبون في الصيام، مؤكدًا أن الحفاظ على الصحة أولى، وإذا كان الصيام يشكل خطرًا على المريض، فمن الأفضل الامتناع عنه وإخراج كفارة، مطالبا المرضى إلى عدم التهاون في صحتهم وإعطاء الفقراء والمحتاجين حقهم بدلاً من الإصرار على الصيام مع وجود ضرر صحي.