شهداء فلسطينيون بينهم 6 أطفال بقصف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية ومنزلا في غزة وخان يونس

/ استشهد 6 أطفال فلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية بمدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم /الجمعة/، بأن طائرات الاحتلال قصفت بالصواريخ شقة سكنية في شارع الجرو، بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 6 أطفال وجرح عدد من الفلسطينيين.

كما استشهدت أم وابنتها وأصيب آخرون، إثر قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا يلجؤون إليه قرب معصرة بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، بينهم خطيرة، إثر استهداف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين شمال المغراقة بصاروخ من طائرة استطلاع، نقلوا على إثرها إلى مستشفى العودة وسط قطاع غزة.

وأصيب شاب من ذوي الإعاقة بجروح، إثر إطلاق قناصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص عليه، في قرية االمغراقة جنوب مدينة غزة، وتم نقله لمستشفى العودة.

وفي السياق، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم توغله في ثلاثة محاور بقطاع غزة، وذلك مع استئنافه حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ الثلاثاء الماضي.

وحسب شهود عيان ومصادر محلية وبيانات، توغل جيش الاحتلال في محور نتساريم (وسط) وصولا إلى شارع "صلاح الدين" الذي يربط بين شمال القطاع وجنوبه، إضافة لمنطقة مخيم الشابورة بمدينة رفح جنوب القطاع، وشمال غرب بلدة بيت لاهيا (شمالا).

ومن جهة أخرى، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم، حيث أغلقت أجزاء من شارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم بالسواتر الترابية، مما عرقل حركة المرور. كما أتلفت الجرافات إشارات ضوئية وحطمت الأشجار، وقام الجنود بتفتيش المركبات وتشديد القيود على حركة الفلسطينيين. وفي تصعيد إضافي، استولت قوات الاحتلال على مركبات الفلسطينيين واستخدمتها لإغلاق الشارع، وداهمت محلًا تجاريًا وقامت بتفتيشه واستجواب صاحبه.

ويستمر العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيميها منذ 54 يومًا، وسط حصار مشدد ومداهمات يومية للمنازل والمباني السكنية، وإخلاء السكان بالقوة وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

