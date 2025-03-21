نائبة في البرلمان الأوروبي تطالب بتكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لإجبارها على وقف العدوان

طالبت الدكتورة هناء جلول، النائبة في البرلمان الأوروبي ومسؤولة العلاقات الدولية في الحزب الاشتراكي الحاكم بإسبانيا، بتكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لإجبارها على وقف العدوان المستمر ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكدةً أن استئناف العمليات العسكرية من قبل القوات الإسرائيلية يشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية، ويفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة. وأوضحت أن إسبانيا تدين بشدة القصف العشوائي الذي يستهدف الأطفال والنساء، مشيرةً إلى أن هذه الأعمال غير مقبولة على الإطلاق.

وأضافت جلول في لقاء مع الإعلامي حساني بشير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك آلاف الأطفال والعائلات الذين يعانون من أوضاع مأساوية جراء التصعيد العسكري، مؤكدة أن إسبانيا ستواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق وقف فوري لإطلاق النار. كما دعت جميع الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي ينهي هذا النزاع الدامي، مشيرةً إلى أن الحلول العسكرية لن تحقق أي استقرار، بل ستؤدي إلى مزيد من الدمار والمعاناة.

وأعربت عن قلقها الشديد إزاء العراقيل التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موضحةً أن منع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان. كما أكدت دعم بلادها لمنظمات الإغاثة الدولية، وفي مقدمتها وكالة "الأونروا"، مشددةً على ضرورة تأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها دون أي قيود.

واختتمت جلول حديثها بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك بشكل أكثر فاعلية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. كما شددت على أهمية دور الدول العربية في ممارسة الضغوط على إسرائيل، والعمل المشترك مع الحلفاء الدوليين لإيجاد حلول حقيقية تضمن حماية المدنيين الفلسطينيين ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر.