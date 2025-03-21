ضبط فتاة بتهمة النصب عبر فيس بوك بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على فتاة تدير صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على حل مشاكلهم العاطفية بمنطقة الهرم.

كانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من صاحب شركة مقاولات، أفاد فيه بتعرضه للنصب من قِبَل صاحبة صفحة على الفيس بوك، حيث استولت منه على مبلغ 300 ألف جنيه بزعم قدرتها على حل مشاكله العاطفية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تم تحديد هوية المتهمة وضبطها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.