الأمين العام للأمم المتحدة يندد بأي شكل من أشكال التطهير العرقي للفلسطينيين

أعربت سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية في غزة، عن قلقها العميق إزاء الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مؤكدةً أن هذه الهجمات تزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وخلال كلمتها أمام مجلس الأمن، والتي بثتها قناة "إكسترا نيوز"، شددت كاخ على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين من هذه الاعتداءات المتكررة، مشيرةً إلى أن غياب المحاسبة يشجع على استمرار هذه الانتهاكات.

كما لفتت إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن قلقه البالغ إزاء قرار إسرائيل بوقف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدةً أن هذا الإجراء يعوق وصول المواد الأساسية إلى السكان المحاصرين، مما يزيد من خطورة الأزمة الإنسانية التي يواجهونها.

وأوضحت، أن الأمين العام يرفض بشكل قاطع أي ممارسات ترقى إلى مستوى التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، ويؤكد على أهمية محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. كما دعت إلى تحرك دولي منسق للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها التي تنتهك حقوق الإنسان وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.