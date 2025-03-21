التين المجفف ينظم السكر ويعزز المناعة علي مائدة الإفطار في رمضان

يهتم الكثير من الصائمين علي تجهيز العصائر والخشاف قبل الإفطار ويعد التين المجفف أحد الفاكهة المجففة المعروفة على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان، سواء تم تناوله مجفف أو منقوع في الماء على حسب الرغبة، حيث يمنح الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، ووفقا لتقرير موقع "تايمز أوف إنديا" الأفضل تناول التين المجفف بعد نقعه في الماء لصنع مشروب يحتوي على كل العناصر الغذائية ويعوض جسمك عما فقده طوال ساعات الصيام.

مشروب التين المنقوع في الماء الدافئ ، يعتبر تناوله على معدة خاوية علي وجبة الفطار في رمضان عادة طيبة ومفيدة أو حتى تناوله فيما بعد في الصباح.

ماذا يحدث عند تناول كوب واحد من ماء التين المنقوع على الفطار؟

يساعد علي خفض الوزن

التين غني بالألياف، مما يعمل على تحفيز الشعور بالشبع، ومنع الإفراط في تناول الطعام، ويعمل علي المحافظة علي وزن الجسم .

مفيد لصحة الجهاز الهضمي

يحتوي علي الألياف تخفض من فرص الإصابة بمشاكل المعدة مثل الانتفاخ والحموضة وتحفز صحة الجهاز الهضمي.

إدارة نسبة السكر في الدم

يحتوى التين المنقوع على مركب يسمى حمض الكلوروجينيك والذي أثبت فعاليته في تحسين عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز، كما تعمل الألياف الكثيرة في التحكم في نسبة السكر في الدم.

مفيد للعظام

التين مصدر جيد بالكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، والتي تساعد على منع ضعف العظام وغيرها من المشاكل المرتبطة بالعظام.

تعزيز صحة القلب

يعد ماء التين مصدر غني بالبوتاسيوم، المعروف بخصائصه المفيدة للقلب.

تعزيز الجهاز المناعي

يعتبر التين غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة.

مفيد لصحة البشرة

يحتوي التين على كمية جيدة من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد بشرتك على أن تكون صحية نضرة ، كما أنه يحمي البشرة من الآثار الجانبية للجذور الحرة.