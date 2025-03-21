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الجمعة 21 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي: الشرق الأوسط يعاني العنف وعدم الاستقرار

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة بشأن التطورات في غزة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد ضرورة إطلاق سراح المحتجزين بغزة، بحسب ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضافت: "الشرق الأوسط يعاني العنف وعدم الاستقرار. لا يمكن أن نتحمل إيران بأسلحة نووية."

بينما قال ممثل فرنسا لدي مجلس الأمن: “ندعو إسرائيل إلى السماح بتوفير المساعدات الإنسانية لغزة ووقف عملياتها العسكرية. الاستيطان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية ينتهك قرارات مجلس الأمن. نعمل مع الدول العربية للتوصل إلى آلية لوقف إطلاق النار في غزة”.

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