التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه في حادث سير بالشرقية

قررت نيابة ديرب نجم اليوم التصريح بدفن جثة مسن لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث سيارة صدمته في شارع مركز الشرطة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا من مامور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عبد الستار خ ش" 75 عام مقيم دائرة مركز ديرب نجم جثة هامدة وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث سيارة صدمته بشارع مركز شرطة ديرب نجم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.