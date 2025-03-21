الأمن يكشف تفاصيل عودة فتاة الجيزة المتغيبة إلى أهلها

رصدت الأجهزة الأمنية لما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمنًا إستغاثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة) بشأن تغيب كريمته.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالجيزة من والد الفتاة المشار إليها بتغيب كريمته (طالبة – مقيمة بذات العنوان) وأنه قد علم بذهاب كريمته لمقابلة (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية) سبق تقدم الأخير لخطبتها إلا أن أهليتها رفضت لكون المذكورة مازالت بالدراسة.

وفى وقت لاحق حضر لمركز شرطة الحسينية بالشرقية (والد، والدة الفتاة)، و(المتغيبة، المشكو فى حقه ووالدته) وقررت الفتاة بتركها المنزل بمحض إرادتها والزواج من المشكو فى حقه وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية.