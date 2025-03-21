بعد تعرضه للدمار.. القاهرة الإخبارية داخل القصر الجمهوري بالخرطوم

أفاد عثمان الجندي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من داخل القصر الجمهوري في الخرطوم، بأنه تجوّل داخل القصر الذي تعرض لدمار كبير على يد ميليشيا الدعم السريع، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني يحتفل حاليًا داخل القصر بهذا الانتصار المهم.

وخلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح الجندي أن القصر الجمهوري يُعد رمزًا مهمًا للسيادة الوطنية السودانية، حيث كان مقرًا للحكم منذ فترة الاستعمار، واستمر كذلك منذ استقلال السودان عام 1956، مشددًا على أهمية السيطرة عليه نظرًا لموقعه الاستراتيجي وسط الخرطوم.

كما أشار إلى أن المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني أعلن في بيان رسمي تحرير القصر الجمهوري، بالإضافة إلى تحرير وزارات مجاورة له في منطقة وسط الخرطوم. ورغم ذلك، لا تزال هناك بعض الجيوب الصغيرة المتبقية لميليشيا الدعم السريع في المنطقة. وأكد الجندي أن منطقة القصر الجمهوري تعرضت مؤخرًا لهجوم من مسيرة تابعة لهذه الميليشيا، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.