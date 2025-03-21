صلاح و مرموش على رأس التشكيل المتوقع للفراعنة أمام إثيوبيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب إثيوبيا مساء اليوم الجمعة، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتنشر “البوابة سبورت” التشكيل المتوقع للفراعنة امام اثيوبيا والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد نبيل كوكا ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: محمود حسن تريزيجيه ومروان عطية وحمدي فتحي، وفي خط الهجوم: عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح".

ترتيب مجموعة مصر

1- منتخب مصر 10 نقاط.

2- منتخب سيراليون 8 نقاط.

3- منتخب غينيا بيساو 6 نقاط.

4- منتخب بوركينا فاسو 6 نقاط.

5- منتخب إثيوبيا 3 نقاط.

6- منتخب جيبوتي نقطة وحيدة.