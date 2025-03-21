ads
الجمعة 21 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

العميد يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل مباراة أثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب إثيوبيا مساء اليوم الجمعة، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.


وحرص العميد على الاجتماع بلاعبي الفراعنة في فندق الاقامة وتحدث معهم عن أهمية الفوز بمباراة اليوم، من اجل الاستمرار في صدارة المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر

1- منتخب مصر 10 نقاط.
2- منتخب سيراليون 8 نقاط.
3- منتخب غينيا بيساو 6 نقاط.
4- منتخب بوركينا فاسو 6 نقاط.
5- منتخب إثيوبيا 3 نقاط.
6- منتخب جيبوتي نقطة وحيدة.

منتخب مصر العميد حسام حسن