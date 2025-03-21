العميد يجتمع بلاعبي الفراعنة قبل مباراة أثيوبيا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب إثيوبيا مساء اليوم الجمعة، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.



وحرص العميد على الاجتماع بلاعبي الفراعنة في فندق الاقامة وتحدث معهم عن أهمية الفوز بمباراة اليوم، من اجل الاستمرار في صدارة المجموعة.

ترتيب مجموعة مصر

1- منتخب مصر 10 نقاط.

2- منتخب سيراليون 8 نقاط.

3- منتخب غينيا بيساو 6 نقاط.

4- منتخب بوركينا فاسو 6 نقاط.

5- منتخب إثيوبيا 3 نقاط.

6- منتخب جيبوتي نقطة وحيدة.