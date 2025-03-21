محافظ مطروح يعتمد نتيجة امتحانات دورة يناير 2025 لمحو الامية وتعليم الكبار

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، نتيجة امتحانات دورة يناير 2025 لمحو الامية وتعليم الكبار على مستوى جميع مدن المحافظة بنسبة نجاح ١٠٩,٠٦%.



وأوضح عادل مسلم مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح، أنه تم الانتهاء من امتحانات محو الأمية دورة يناير هذا العام على مستوى المحافظة، حيث حققت نسبة إنجاز ١٠٩,٠٦ ٪ على مستوى مراكز مدن المحافظة، وكان المستهدف تحقيقه من الإجمالي العام للدورة تعليم ١٣٢٥ أميا، بينما تقدم للدورة ٢١٣١ أميا، وتم حضور ١٥٨٨ أميا، ونجح ١٤٤٥ ممن تحرروا من الأمية. وذلك على مستوى مدن المحافظة.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود العاملين بفرع محو الأمية بمطروح مع دورهم الهام ضمن جهود بناء الإنسان، مشددا على أهمية الحصر المستمر ومراجعة وتدقيق البيانات مع تكثيف كافة الجهود التنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى دور المشاركة المجتمعية للتعاون في تحقيق مزيد من الإنجاز في محو الأمية وتعليم الكبار مع التوعية بأهمية التعلم وفتح مزيد من الفصول بما يواكب جهود التنمية بالمحافظة.