أوقاف الشرقية: الإسلام أوصى ببر الوالدين والإحسان إليهما

أكد الشيخ الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية على ان الإسلام أوصى الإنسان بطاعة والديه والبر اليهما وعدم مخالفة اوامرهما وان برهما يزيد من الخيرات والبركات فى حياته ويجب على المسلم الاعتناء بوالديه وبرهما فى حياتهما وحتى بعد وفاتهما بالإحسان إلى من كانا يحسنا إليه.

وأشار الدكتور حامد إلى ان سيدنا محمد أوصى أصحابه والتابعين بحسن صحابة الوالدين وخاصة الأم وان بر و رضا الوالدين من الإيمان .



وأضاف الدكتور حامد خلال خطبة الجمعة التى ألقاها من على منبر مسجد السوالمة بقرية جهينة البحرية بمركز فاقوس ان على المسلم ان يغتنم هذه الأيام المباركات من شهر رمضان وخاصة مع دخول العشر الأواخر منه وفيه ليلة خير من ألف شهر وهى ليلة القدر .

وقدم فضيلة الشيخ الشكر والتقدير لكل من ساهم فى توسعة واحلال وتجديد مسجد السوالمة ودار المناسبات بالقرية والسعي لجعله منارة للخير والهدى

وفى هذا الشهر الكريم المبارك

واجتماع اهالى القرية على حب الله وعمارة بيوته، احتفالًا بافتتاح هذا الصرح الإيماني الكبير.

وحضر خطبة الجمعة اللواء اسماعيل الفار مساعد وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب والمحاسب محمد الاباصيرى رئيس مركز ومدينة فاقوس والقيادات التنفيذية بالمحافظة والمركز واعضاء مجلس النواب عن فاقوس حيث تم افتتاح دار المناسبات بعد انتهاء خطبة الجمعة .

وقدم بعدها المبتهل الشيخ محمد الجزار بعض الابتهالات التى تفاعل معها الحضور بالمسجد.