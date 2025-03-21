الغرفة التجارية: استعدادات مكثفة بالأسواق لاستقبال عيد الفطر وتخفيضات على الكعك

أعلن أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، عن استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال زيادة المعروض من السلع الأساسية وحلوى وكعك العيد، مع توفير تخفيضات تتراوح بين 10% و20% دعما للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد "العشري"، في بيان رسمي اليوم الجمعة، أنه يتابع توافر السلع في الأسواق بشكل يومي، رغم تواجده حاليًا في مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وذلك من خلال تقارير يومية ترفعها الشعب التجارية لمختلف الأنشطة.

وأشار إلى التنسيق المستمر بين الغرفة التجارية والجهات المعنية، بما في ذلك الوزارات المختصة ومحافظة القاهرة، لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين. كما وجه الشكر لكافة الجهات والشعب التجارية على جهودها في توفير السلع عبر معارض "أهلا رمضان" والمحال التجارية، استعداد لعيد الفطر المبارك.