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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أمن الجيزة يحل لغز مقتل شاب بالطريق العام في أكتوبر ويضبط الجناة

ارشيفيه
ارشيفيه
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في اقل من 24 ساعة من ضبط المتهمين بقتل شاب طعنًا وسط الشارع بسبب خلافات مالية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بمقتل شاب شاب بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر بالطريق العام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به آثار طعن ورصدت الكاميرات قيام شخصين بطعنه قبل هروبهما، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة بائع وعاطل بسبب خلافات مالية وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وتم بإرشادهما علي السلاح المستخدم في الجريمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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