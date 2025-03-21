شاب يطعن آخر بسلاح أبيض في دمياط بسبب علبة سجائر

شهدت منطقة باب الحرس بمحافظة دمياط، اليوم الجمعة، واقعة شروع في القتل، إثر مشادة كلامية بين شابين بسبب خلاف على سعر علبة سجائر، انتهت بطعن أحدهما الآخر بسلاح أبيض.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهم هاني نور الدين، المعروف بـ"الزبلة"، والبالغ من العمر 24 عامًا، بطعن أحمد جمعة إبراهيم سالم، وهو شاب من محافظة المنيا يقيم في دمياط، ويعمل بأحد محال السوبر ماركت في المنطقة.

وبحسب شهود العيان، فإن الضحية اعتاد شراء السجائر من الجاني، إلا أن خلافًا على السعر تطور إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بتوجيه طعنة نافذة للضحية، الذي نُقل إلى مستشفى دمياط التخصصي في حالة خطيرة.

وسرعان ما تحركت وحدة مباحث قسم ثانٍ دمياط، بقيادة الرائد محمود بلال، وتمكنت من القبض على المتهم بعد نصف ساعة من هروبه.

يُذكر أن القانون المصري يجرّم حيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة دون ترخيص، وفقًا لأحكام القانون رقم 114 لسنة 1954 وتعديلاته.