رئيس الجيل الديمقراطي: استئناف إبادة الشعب الفلسطيني خطوة نحو التهجير القسري

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة وانتهاكه اتفاق وقف إطلاق النار ، كان متوقعا بأكثر من 90%، مشيرًا إلى أن على مدار تاريخ الصراع الاسرائيلي اعتادت حكومة الاحتلال كل ممارسات الغدر وعدم الالتزام بالعهود والاتفاقيات بالإضافة إلى استغلال تلك الاتفاقيات لتحقيق أهدافها غير المعلنة ومكاسب جديدة .

وأرجع رئيس حزب الجيل في تصريحات خاصة للبوابة نيوز، سبب انتهاك نتنياهو للهدنة واستئناف إبادة الشعب الفلسطيني، إلى اتخاذه وسيلة لإنقاذه وحكومته من التحقيق معه بتهمة الفساد ، والمتوقع أن يسجن بسببها.

وأكد الشهابي ان مايحدث الأن هو خطوة من خطوات إجبار الشعب الفلسطيني على مغادرة القطاع وتنفيذ عملية التهجير القسري مشيرا إلى ان ذلك الهجوم كان بالضوء الأخضر من إدارة الرئيس الأمريكى ترامب الذى توعد بتحويل غزة إلى جحيم وذلك حتى يستطيع أن يستولى عليها ويحولها إلى منتجعات تمتلكها بلاده تحت اسم ريفييرا الشرق الأوسط.