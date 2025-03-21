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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

منسقة السلام الأممية: حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الصراع

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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قالت المنسقة الخاصة لعملية السلام في الشرق الأوسط بالإنابة سيجريد كاج، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في غزة، أن حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأضافت كاج: "المسؤولون الإسرائيليون يواصلون دعواتهم لتهجير الفلسطينيين. النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية غير مقبول. حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. نندد بحالة الموت الجماعي المفروضة على الشعب الفلسطيني. نندد بقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة."

وتابعت منسقة السلام الأممية: "نرفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من أي جزء من أراضيهم. وتيرة العنف في الضفة الغربية مرفوضة. نذكر إسرائيل بضرورة الالتزام بمعايير القانون الدولي."

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