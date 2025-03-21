القومي للمرأة يهنئ سهام جبريل لاختيارها أفضل شخصية نسائية بإقليم القناة وسيناء

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهنئة الى الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس سابقا بمناسبة اختيارها أفضل شخصية نسائية عن إقليم القناة وسيناء من قبل وزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة عن عام ٢٠٢٤ ، وذلك تقديرًا لعطائها المتميز وجهودها المستمرة في خدمة المجتمع ودعم قضايا المرأة.

وأعربت المستشارة أمل عمار، عن فخرها وسعادتها بتكريم الدكتورة سهام جبريل مؤكدة أنه تقدير مستحق لواحدة من النماذج النسائية المشرفة، التي تعمل بإخلاص وتفانٍ لخدمة المجتمع ودعم قضايا المرأة، مشيدة بجهودها لدعم تمكين المرأة بسيناء خلال فترة عملها كعضوة بالمجلس.