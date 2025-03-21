ضبط 4 مسجلين خطر بحوزتهم حشيش وآيس وأسلحة بيضاء في الفيوم

ألقت مباحث مركز شرطة سنورس بـ الفيوم، القبض على اربعه مسجل خطر بحوزته كمية كبيرة من المخدرات أثناء محاولتهما ترويجها بدائرة المركز، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة سير التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارا من الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس يفيد ورود معلومات من المصادر السرية بقيام اربعه مسجلين خطر بحيازة كمية من المخدرات والقيام بالترويج لها باحدي الشوارع الرئيسية بدائرة المركز، وتوصلت التحريات إلى صحة المعلومات.

عقب تقنين الإجراءات تمكن حمله امنيه تحت إشراف العميد هاني تعيلب، رئيس فرع شرق برئاسة الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز ، والنقيب أحمد حمدي معاون مباحث المركز من القبض على المتهمين وهم « محمد .ق .ع " 28سنه، و"ناصر . م" 26 ، و " احمد .ن . أ "28 سنه، ومحمد .ف . ف"25 سنه مقيمين بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدرات الحشيش ومخدر الآيس أثناء محاولته ترويجها، ومبلغ مالى وهواتف محمولة، واسلحة بيضاء، وتبين أنهم لهم جميعا معلومات جنائية وسبق القبض عليهما في قضايا جنائية أخرى وبمواجهتهما بالمضبوطات أقر بحيازتهما لها بقصد الإتجار في المخدرات.