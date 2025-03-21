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الجمعة 21 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

لجنة التعليم بـ"القومي للمرأة" تناقش تمكين المرأة تكنولوجيًا وتعليم الفتيات

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عقدت لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، برئاسة  داليا إبراهيم، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وحضور عدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

وأكدت  داليا إبراهيم أن الاجتماع ناقش العديد من المقترحات المقدمة حول خطة عمل اللجنة الفترة المقبلة، و أهمية إبرام بروتوكول تعاون مع شركة مايكروسوفت لتقديم برامج تدريبية للمرأة والفتيات في مجالات التعليم التكنولوجي والريادة.

كما تضمن الاجتماع  مناقشة سبل دمج النساء ذوات الإعاقة في المنظومة التعليمية، ودعم جهود محو أميتهن في القرى المهمشة.

وخلال الاجتماع، تم عرض رؤية برنامج AI Tools، الذي يهدف إلى تعليم السيدات والفتيات أساسيات استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مبسطة، مع التركيز على تصميم المنتجات والتسويق الإلكتروني لتحسين فرصهن في سوق العمل ، كذلك ناقش الاجتماع التجربة الناجحة لمؤسسة "مصر الخير" في تعليم الفتيات وتمكين المرأة اقتصادياً.

وشملت المقترحات تصوراً لتنفيذ برامج تدريبية تستهدف تمكين المرأة في مجالات التعليم التكنولوجي والريادة، بالإضافة إلى تصور لبرامج تستهدف الأطفال في سن مبكر "من الصف 4 إلى 6 ابتدائي"لتعزيز المهارات الأساسية في القراءة والحساب لدى طلاب المدارس الابتدائية.

لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة