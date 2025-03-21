تحرير 271 مخالفة تموينية لمخابز بلدية لإنتاج خبر ناقص الوزن بالجيزة

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على التقرير المقدم من مديرية التموين والتجارة الداخلية حول نتائج الحملات الرقابية التي تم تنفيذها في إطار الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان .



أسفرت الحملات الرقابية عن ضبط كميات كبيرة من المخالفات التموينية والمضبوطات شملت 319 شيكارة دقيق بلدي مدعم و 7145 علبة سجائر متنوعة مهربة و 133بطاقة تموينية و 100كيلو لحوم ومصنعات لحوم.



تضمن التقرير تحرير 271 مخالفة تموينية للمخابز البلدية تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجن، إلى جانب تحرير ٨١ محضراً للأنشطة التموينية شملت حيازة سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وغيرها من المخالفات.



وأكد محافظ الجيزة على استمرار الحملات الرقابية المشددة لضبط الأسواق ومواجهة كافة أشكال الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، مشدداً على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.