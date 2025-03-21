"زيد الأسعدي" ضيفاً بمكتبة الفيوم العامة.. الأحد المقبل

تستضيف مكتبة الفيوم العامة، الكاتب زيد الأسعدي السبت المقبل، في السادسة مساء، للحديث حول إبداعاته المتميزة في مجال الرواية والقصة والعمل الإذاعي والفني، وتجاربه الناجحة في الكتابة للطفل والعديد من التجارب الإبداعية والفنية.

يشارك في اللقاء نخبة من المبدعين والنقاد يلقون الضوء على الأعمال الأدبية للكاتب محمد الشهراني، منهم النقاد نيهال القويسني، والدكتور طارق منصور، وياسر عبد الرحمن، والكاتب محمود أمين، وغيرهم.

وتستضيف الأمسية أيضاً الفنان الملحن إبراهيم نصير الذي سيغني من ألحانه وكلمات منير عتيبة أغنيتين هما: هواك مونسني، ومش كفاية أحبك.