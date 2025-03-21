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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش السوداني يعلن انتصاره على قوات "الدعم السريع" في معارك وسط الخرطوم

الجيش السوداني
الجيش السوداني
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 أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم الجمعة، الانتصار على قوات "الدعم السريع" بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري والوزارات بالعاصمة السودانية. وذكرت القيادة العامة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، "في ملحمة بطولية خالدة، توجت قواتنا اليوم نجاحاتها بمحاور الخرطوم، حيث تمكنت من سحق (قوات الدعم السريع) بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري (رمز سيادة وكرامة الأمة السودانية) والوزارات.. ودمرت قواتنا أفراد ومعدات العدو تدميرًا كاملًا واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة".

وأهدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، الشعب السوداني الصابر هذه الانتصارات، مؤكدة المضي قدمًا بكل محاور القتال حتى يكتمل النصر بتطهير كل شبر من السودان.
 

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