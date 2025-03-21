قبل مواجهة إثيوبيا.. تعرف على ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة منتخب إثيوبيا مساء اليوم الجمعة، على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء المغربية، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ترتيب مجموعة مصر

1- منتخب مصر 10 نقاط.

2- منتخب سيراليون 8 نقاط.

3- منتخب غينيا بيساو 6 نقاط.

4- منتخب بوركينا فاسو 6 نقاط.

5- منتخب إثيوبيا 3 نقاط.

6- منتخب جيبوتي نقطة وحيدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد إثيوبيا

وحصلت قنوات “SSC” السعودية على حقوق نقل التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال القادم، كما تنقل فعاليات المواجهة على قنوات “أون تايم سبورتس المصرية”.

وينقل مباراة مصر ضد إثيوبيا قناتا “SSC1 HD”، و”ON Time Sports 1 HD”.