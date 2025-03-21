أمانة الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية تناقش قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر

عقدت الأمانة المركزية للشؤون البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، اجتماعها الأول بمقر الحزب، برئاسة النائب سليمان وهدان، وناقشت الأمانة خطتها الاستراتيجية التي وضعها الأعضاء لتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية، وفى البرلمان ودعم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطن المصري.

ومن جانبه، أكد أمين الشئون المجالس النيابية لحزب الجبهة الوطنية، أن المجلس القادم هو مجلس الاستقرار والانطلاق لتحقيق طموحات الشارع المصري في مجلس يمثله، وهذا يحتاج كتلة متماسكة داخل البرلمان خلال المرحلة القادمة.



وناقش أعضاء الأمانة الشكل الانتخابي الأفضل، وكذلك قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر،

وأشار أعضاء الحزب لأهمية تقسيم الدوائر بشكل عادل يمثل الجميع على مستوي الجمهورية، وتم وضع رؤى ومقترحات من شأنها دعم الحياة البرلمانية في مصر، وتعزيز دور الأحزاب في صنع القرار السياسي وتحقيق رضا المواطنين من أجل أن يكون للمجلس القادم دور كبير في تحقيق طموحات الدولة المصرية، وتثبيت أركانها في ضوء التحديات المحيطه له.

وحضر الاجتماع الفريق طارق سلام رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بالحزب، اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمين العمال بالحزب، لواء أحمد سعد أمين شئون العضوية بالحزب، لواء أحمد صقر محافظ الغربية الأسبق وأمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، سامح عاشور نقيب المحامين وعضو مجلس الشيوخ الأسبق، طارق السيد عضو مجلس النواب والأمين المساعد، لواء د. محمد مندور أمين مساعد لجنة الدفاع والامن القومي، أشرف أبو العلا عضو مجلس النواب والأمين المساعد، أحمد بدوي نائب رئيس الجالية المصرية بسويسرا.