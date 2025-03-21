"شاكرًا الأهالي".. محافظ الأقصر يؤدي صلاة الجمعة وسط أهالي نجع الحمزية.. صور

أدى المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، صلاة الجمعة اليوم بمسجد نجع الحمزية بقرية الحبيل بمركز البياضية، حيث كان المحافظ قد وعد أهالي نجع الحمزية بحضور صلاة الجمعة معهم في المسجد وذلك بعد الانتهاء من إصلاح خطي طرد 700 مم، و1000 مم.

صلاة الجمعة

وقام الشيخ محمد أبو دوح مدير إدارة الأوقاف بالبياضية، بإلقاء خطبة الجمعة، مؤكدا على أهمية تلاحم جميع المواطنين في الأزمات والكوارث، وهو ما يعبر عن معدنهم الأصيل.

وعقب الصلاة، قدم محافظ الأقصر، كل الشكر والتقدير لأهالي نجع الحمزية على ما قدموه من دعم أثناء أزمة انقطاع المياه عن مدينة الأقصر، واستضافتهم للأطقم الفنية والعمال أثناء العمل واصلاح العطل، وتحملهم الضرر الذي لحق ببعض الزراعات.

رافق المحافظ كلا من الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة، والمهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والطيري حسن عبده نائب رئيس الجهاز، واللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وعبدالخالق حسين مدني رئيس مركز البياضية، والعمدة هشام ثروت عمدة قرية الحبيل.

تنفيذ مشروع خط ازدواج لخط طرد الحبيل لحل أزمة المياه بالأقصر

وكان محافظ الأقصر، قد أعلن عن خطة عاجلة، لإيجاد حلول جذرية لضمان استمرار واستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة الأقصر، من خلال تنفيذ مشروع ازدواج خط طرد قطر ٧٠٠ مم وإنشاء خط ثاني بقطر ١٢٠٠ مم وربطه بمحطة صرف صحي ٣ ومحطة المعالجة بالحبيل، ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشروع خط ازدواج لخط طرد الحبيل بقطر أكبر سيخدم قري مبادرة "حياة كريمة" بالمرحلة الثانية، والتي تضم قري مركز البياضية.

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