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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم حفظة القرآن الكريم بمدن كوم أمبو وإدفو ودراو

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم بمدن كوم أمبو وإدفو ودراو
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واصل رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بناءاً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان  وبمناسبة شهر رمضان المعظم حضور الأجواء الاحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم ، والتى شملت تكريم 180 حافظ وحافظة بمركز كوم أمبو ، و 600 حافظ وحافظة بمركز إدفو ، و 108 حافظ وحافظة بمركز دراو .

تكريم حفظة القرآن الكريم بمدن كوم أمبو وإدفو ودراو

ومن جانبه أثنى الدكتور إسماعيل كمال على هذه المواهب المشرفة والتى أصبحت نماذج يحتذى بها وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم للمشاركة فى حلقات ومسابقات حفظ القرآن الكريم والعمل بتعاليمه فى حياتهم ومستقبلهم .

تكريم حفظة القرآن يشجع الأسر على تعليم أبنائها الدين الصحيح 

وأكد محافظ أسوان على أن الإهتمام بتكريم حفظة القرآن الكريم يساهم فى دعم وتشجيع الأسر على تعليم أبنائها بصحيح دينهم والإلتزام بالآداب العامة والأخلاق الحميدة فى المعاملات الإنسانية المختلفة .

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