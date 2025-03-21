ندوة تثقيفية عن دور الأمهات لعضوات نادي الفتاة والمرأة بمركز شباب أبو كبير

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على دور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة للوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

وأشاد المحافظ بالدور الفعال لنوادي الفتاه والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

واشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تنفيذا لمبادرة بداية وبمناسبة الإحتفال بعيد الأم قامت إدارة أندية الفتاه والمرأة بمركز شباب ابو كبير بتنظيم ندوة تثقيفية عن دور الأمهات في الإسلام وذلك بمشاركة 50 فتاه من عضوات نادي الفتاه والمرأة بالمركز.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة قيام دينا السيد طلبة المدرب المعتمد من الوزارة بتقديم الندوة والتي أوضحت خلالها ان الاحتفال بعيد الأم يأتي تكريما للأمهات وتعظيم شأنهن كنوع من التقدير للمجهودات العظيمة التي يقدمنها والمحبة والعطاء وجهدهن المبذول من أجل راحة أبنائهن.

وتعد الأم هي أساس لبناء كل مجتمع متقدم صالح، ومن واجب الأبناء رعاية الأم واحترامها ومحبتها والتعبير لها في كل وقت عن مشاعرهم وحبهم لها وليس فقط في وقت أو يوم محدد.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن فعاليات الندوة تضمنت تكريم 6 أمهات مثاليات من عضوات نوادي الفتاه والمراه بالمركز بمنحهن هدايا تذكارية وذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الأم والذي يوافق يوم 21 مارس من كل عام.