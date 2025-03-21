وزارة الأوقاف تواصل تنظيم 27 خيمة رمضانية بجميع المحافظات

واصلت وزارة الأوقاف، تنظيم ٢٧ خيمة رمضانية في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، بهدف تقديم وجبات الإفطار للصائمين وتعزيز روح التضامن بين أفراد المجتمع.

وتأتي هذه الخيام انطلاقا من دور الوزارة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، إذ توفر وجبات يومية للصائمين طوال الشهر الفضيل.

وأكدت الأوقاف أن عملية التنظيم مستمرة، وقد شهدت الخيام الرمضانية حضورًا واسعًا من السادة المواطنين، وشاركهم فرحتهم بها السادة علماء وزارة الأوقاف، وعددا من القيادات الدينية والوطنية، والذين أشادوا بالجهود المبذولة لإقامة هذه الخيام.

جدير بالذكر أنه تتزامن مع إقامة هذه الخيام، مبادرة ١٠٠ ألف كرتونة غذائية ضمن مشروع صكوك الإطعام، دعمًا للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

وأشادت مؤسسة مصر الخير بالتعاون الوثيق مع وزارة الأوقاف، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس التكامل بين المؤسسات الدينية والمجتمعية لتحقيق أقصى استفادة للأسر المستحقة، وترسيخ قيم التكافل والتضامن التي تعد أحد أبرز سمات المجتمع المصري.

وكثفت الوزارة جهودها لضمان استمرارية المبادرة خلال الأيام المقبلة، مع توسيع نطاق التوزيع ليشمل المزيد من المحافظات والمناطق النائية؛ تحقيقًا لرؤية الدولة في توفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في خدمة المجتمع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يُعد موسمًا للعطاء والخير.

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