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الجمعة 21 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع جهود مديرية الطرق لاستكمال خطة الرصف بنسبة 87%

محافظ أسوان يتابع
محافظ أسوان يتابع جهود مديرية الطرق لإستكمال خطة الرصف
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تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود مديرية الطرق من خلال تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية أو بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

محافظ أسوان يتابع جهود مديرية الطرق لإستكمال خطة الرصف بنسبة 87 %

وأكد محافظ أسوان على أهمية الإنتهاء من أعمال خطة الرصف بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية على الوجه الأكمل.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان يتم تكثيف الجهود لنهو كافة الأعمال المتعلقة بالرصف لما تحققه من عوائد إيجابية تصب فى صالح المواطن الأسوانى ، وإضفاء الشكل الجمالى والحضارى بمختلف المناطق والأحياء السكنية.

وأشار مدير عام الطرق والنقل إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف طريق الشلال بداية من منطقة فيله مروراً بالمتحف المفتوح للسمبوزيوم ووصولاً إلى طريق السد العالى شرق بطول 4 كم ، كما تم بالتوازى رصف شارع أبطال التحرير ، وتركيب الأنترلوك على جانبى الشارع وذلك بمدينة أسوان ، وبالتوازى جارى إستكمال أعمال الرصف للعام المالى الحالى 2024/2025 بأطوال 35 كم ، وبتكلفة 122 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 87%.

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