"الثقافة السينمائية" يكرم الأم المثالية لذوي الهمم.. وعرض فيلم "الحلم".. صور

نظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، احتفالية خاصة بعيد الأم، مساء أمس الخميس، بمكتبة مصر العامة، وسط حضور جماهيري كبير.

شهدت الاحتفالية تكريم فاطمة محمد قناوي كأم مثالية لذوي الهمم، وذلك تقديرا لجهدها المبذول في إظهار موهبة الطفل خالد الملقب بطفل التنورة.

أعقب ذلك عرض فيلم "الحلم" للمخرج عبد العزيز حشاد، من إنتاج المركز القومي للسينما، وذلك بمشاركة مكتبة مصر العامة بالدقي وبحضور رانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة بالدقي، والكاتبة أمل عبدالمجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

يندرج الفيلم تحت نوعية الأفلام الروائية القصيرة، والذي تدور قصته حول فكرة دعم النجاح والقدرة علي العمل وكيف يصبح حلمك ليس مستحيلا من خلال قصة كفاح إحدي الأمهات وأولادها.

الفيلم بطولة أميرة فتحي، إيمان مدحت، والطفلة سيلين حشاد، والطفل ياسين، قصة أحمد صبحي، وتصوير محمد عزمي، مدير إنتاج سلوي عبدالرحمن، وإخراج عبد العزيز حشاد، وقد تم تصويره في إحدى قري محافظة الجيزة.

كما أستضافت مكتبة مصر العامة فرقة أبناء الجنوب التي قدمت العديد من الفقرات الإستعراضية وشعراء الجنوب والتنورة والإنشاد الديني.

