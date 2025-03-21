"فقه المعاملات في رمضان".. ندوة توعوية بجامعة قناة السويس لتعزيز القيم بالشهر الفضيل

أشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى أن الجامعة تحرص على تنظيم فعاليات تثقيفية ودينية تهدف إلى توعية الطلاب بالقيم الإسلامية الصحيحة وتعزيز الأخلاقيات في المجتمع، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، الذي يُعد فرصة حقيقية للارتقاء بالسلوكيات وتعزيز قيم التكافل والرحمة.

وأكد "مندور" أهمية فهم فقه المعاملات في الإسلام، حيث لا تقتصر العبادات على الصوم والصلاة، بل تشمل الأخلاق والتعاملات اليومية التي تعكس جوهر الدين الإسلامي.

من جانبها، شددت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على الدور المجتمعي للجامعة في نشر الوعي الديني السليم، ومكافحة السلوكيات السلبية التي قد تتنافى مع روح الشهر الكريم.

وأوضحت أن الفعاليات التوعوية، مثل هذه الندوة، تسهم في نشر ثقافة التسامح والعفو، وتعزز من القيم الإنسانية التي يجب أن تستمر لما بعد رمضان.

ومن جانبه، رحب الدكتور صفوت عبد المقصود، عميد كلية الألسن، بالسادة الحضور، مؤكداً أن كلية الألسن تحرص على استضافة فعاليات تثقيفية متنوعة، لا سيما تلك التي تهتم بالقيم الدينية والاجتماعية، إيماناً بدورها في تنمية وعي الطلاب وتهيئتهم ليكونوا أفراداً صالحين في المجتمع.

ونظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع إدارة الندوات والمؤتمرات بالجامعة، ندوة علمية بكلية الألسن تحت عنوان "فقه المعاملات في رمضان"، وذلك بحضور الدكتورة مها مجدي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة اعتدال عباس، المدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة دينا زايد، عضو الوحدة ومنسق الوحدة بكلية الألسن، إلى جانب الأستاذة إيفون، مدير إدارة الندوات والمؤتمرات بالجامعة.

وحاضر في الندوة نخبة من المتخصصين في الفقه الإسلامي والقضايا المجتمعية، حيث شارك كل من الشيخ أشرف السعيد، مدير إدارة الوعظ بالإسماعيلية، الذي تناول الجوانب الفقهية المتعلقة بالعبادات والمعاملات في الإسلام، والدكتورة اعتدال عباس، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، التي أكدت على دور الأخلاق الإسلامية في بناء مجتمع متكافل ومتسامح، والأستاذة لبنى ذكي، مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، التي ناقشت أثر القيم الرمضانية في دعم قضايا المرأة وتمكينها داخل المجتمع، والدكتورة داليا مطر، عضو وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومدرس أصول التربية بكلية التربية، التي سلطت الضوء على أهمية تهذيب السلوكيات والابتعاد عن العادات السلبية خلال الشهر الفضيل.

وتناولت الندوة عدة محاور رئيسية، حيث تم تسليط الضوء على مفهوم فقه العبادات والمعاملات في الإسلام، وأهمية ارتباط العبادات بالسلوكيات اليومية وأثرها في بناء مجتمع متوازن.

كما ناقش المحاضرون أخلاقيات البيع والشراء، وحكم الدين في التعامل بالربا والقروض، وطرق إخراج الزكاة والصدقات وأفضل الأوقات لها. كما تم التأكيد على دور الصيام في تهذيب النفس وتعزيز قيم التسامح والعفو وصلة الرحم، والتوعية بأهمية الحد من العادات السلبية في الأسرة والشارع المصري خلال الشهر الفضيل.

وتطرقت الندوة إلى أهمية تعزيز أعمال الخير والروحانيات والعبادات، والعمل على استمرارها لما بعد رمضان، مع التأكيد على ضرورة إعلاء قيم الصدق والأمانة، وتجنب الغش والاحتيال، خاصة في الأسواق.

كما تمت مناقشة فقه الإنفاق والإحسان في رمضان، وفضل إفطار الصائم وأثره على الفرد والمجتمع.

واختتمت الندوة بجلسة نقاشية مفتوحة شهدت تفاعلاً واسعاً من الطلاب، حيث أجاب المحاضرون على الأسئلة المطروحة، مما أسهم في تحقيق استفادة علمية ودينية كبيرة.

هذا وتواصل جامعة قناة السويس جهودها في تنظيم الفعاليات التوعوية التي تهدف إلى تحقيق التكامل بين القيم الدينية والسلوكيات المجتمعية، إيماناً منها بدور المؤسسات الأكاديمية في بناء أجيال واعية بالقيم الإسلامية الصحيحة، قادرة على التفاعل الإيجابي مع المجتمع، والالتزام بالأخلاق الحميدة في جميع جوانب الحياة.