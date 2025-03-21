المركزي الروسي يقرر إبقاء سعر الفائدة عند مستواه الحالي 21%

قرر البنك المركزي الروسي في اجتماع مجلس إدارته اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 21% دون تغيير، وبذلك يكون المنظم الروسي قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواها الحالي للمرة الثالثة على التوالي، وجاء القرار متوافقا مع توقعات الخبراء والمحللين.

وأشار البنك المركزي - في بيان اليوم الجمعة وفقا لـ"روسيا اليوم" - إلى وجود مقدمات تدريجية لعودة الاقتصاد إلى مسار النمو المتوازن، موضحا أن التشديد الذي تم تحقيقه في شروط السياسة النقدية يشكل الأساس اللازم لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف (4%) بحلول عام 2026.

وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا قرار المركزي الروسي اليوم؛ وخاصة بعد أن أظهرت بيانات رسمية تباطؤ في معدل التضخم حتى ولو كان طفيفا؛ حيث أفادت هيئة الإحصاء الروسية بأن معدل التضخم في روسيا بلغ 0.06% على أساس أسبوعي في الفترة من 11 إلى 17 مارس الجاري.

وللمقارنة فقد بلغ المؤشر قبل أسبوع 0.11% (على أساس أسبوعي). ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية في روسيا بنسبة 2.28%.

