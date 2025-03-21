فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا لشغل مهام مدير وحدتي تطوير البحث العلمي ورصد المشكلات المجتمعية

أعلنت جامعة طنطا، اليوم، عن فتح باب التقديم ‏لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة لشغل مهام مدير وحدة تطوير البحث العلمي، ومدير وحدة رصد المشكلات المجتمعية



وعلى الراغبين في التقدم إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF، وبيان حالة معتمد من الجامعة ورؤية المتقدم لتطوير المركز المتقدم لإدارته، بيان بالأنشطة والمشاركات داخل الكلية / الجامعة معتمد من الكلية، وموافقة عميد الكلية التي يعمل بها المتقدم على طلب الترشيح، صورة الرقم القومي .