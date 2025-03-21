كأس عاصمة مصر.. غيابات الأهلي أمام الطلائع

يفقد النادى الأهلى عدد كبير من اللاعبين فى مباراة طلائع الجيش ببطولة كأس عاصمة مصر لأسباب مختلفة.

ويغيب عن صفوف الأهلي 11 لاعبا في مباراة الطلائع يوم الاثنين التقبل وتشمل قائمة الغيابات، محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومصطفى شوبير بسبب التواجد مع منتخب مصر الذي سيواجه إثيوبيا اليوم ثم سيراليون يوم الثلاثاء المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2026".

كما يغيب عن الأهلى محمد عبد الله بسبب تواجده مع منتخب الشباب للمشاركة فى بطولة قطر الدولية الودية ووسام أبو على للانضمام لمنتخب فلسطين، وجارديشار للتواجد مع منتخب سلوفينيا، ورضا سليم وكريم فؤاد للإصابة.

موعد مباراة الأهلي الطلائع في كأس الرابطة

ويستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل على استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

استهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) بالخسارة 0-1 أمام إنبي، مساء الخميس، في الجولة الأولى من دور المجموعات.