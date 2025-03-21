«إسماعيل» يستقبل وفد نادي أسوان الرياضي ويؤكد تكاتف الجهود لعودة الفريق للممتاز

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وفد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة المستشار الشافعى صالح رئيس النادى.

إسماعيل يستقبل وفد نادى أسوان الرياضى

المحافظ يؤكد على تكاتف الجهود لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الدورى الممتاز

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على دعم المحافظة لنادى أسوان الرياضى، والذى يحتاج أيضاً إلى تكاتف الجهود من مختلف فئات المجتمع، والوقوف صفاً واحداً لعودة الفريق الأول لكرة القدم إلى الدورى الممتاز من جديد دورى الأضواء والشهرة.

ولفت محافظ أسوان إلى الدور الهام لنادى أسوان الرياضى باعتباره من أكبر الأندية الشعبية على مستوى الصعيد فى الألعاب الجماعية والفردية، بالإضافة إلى دوره فى تقديم الخدمات الشبابية والاجتماعية والترفيهية لأبناء المجتمع الأسوانى على الوجه الأكمل.