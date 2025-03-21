محافظ كفرالشيخ يُهنئ الأمهات في عيدهن

تقدم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، بخالص التهاني وأسمى معاني التقدير، للأمهات العظيمات في كفرالشيخ، بمناسبة عيد الأم، لكل أم ضحت، وأعطت، وكافحت من أجل راحة وسعادة أبنائها.

قائلاً: «أنتنّ أيقونة المجتمع، وأنتن أبطال الحكايات التي لا تُنسى، أؤمن إيمانًا راسخًا أن دور الأم في المجتمع ليس مقتصرًا فقط على تربية الأجيال، بل هو دور مُحوري في تشكيل المستقبل وبناء الأمم، هي التي غرسَت فينا القيم والمبادئ، وعلَّمتنا أن العلم والعمل هما السلاح الذي نبني به حاضرنا ومستقبلنا».

لأمهاتنا، أمهات كفرالشيخ؛ كل عام وأنتنّ بخير، وكل يوم في حياتكنّ يستحق الاحتفال، لأنكنّ أساس نجاح وتقدم المجتمع، وسنبقى نحتفل بكنّ اليوم وفي كل يوم.